Предприятие в Курганской области фаршировало перцы шаурмой

В Курганской области выявлено предприятие, которое выпустило фаршированные болгарские перцы с начинкой из шаурмы. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило сотруднику этого производства оформлять ветеринарные документы на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что уполномоченное лицо курганского предприятия 19 февраля этого года оформило документы на 15 кг фаршированного перца. В качестве начинки использовались 2 кг шпика и 8 кг шаурмы, которую привезли из Челябинской области. Россельхознадор отметил, что шаурма была приготовлена для продажи, а не для переработки.