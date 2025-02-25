В Краснодаре количество неблагоустроенных территорий снизилось до 7%

Власти Краснодара сократили количество выданных разрешений на земляные работы с 1,9 тыс. в 2021 году до 1,6 тыс. в 2024 году, при этом количество неблагоустроенных территорий уменьшилось до 7,1%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, в 2023 году ресурсоснабжающим организациям было выдано 1,7 тыс. разрешений на проведение плановых и аварийных работ. Годом ранее этот показатель составлял 7,8 тыс.

«Динамика положительная, но задача сделать так, чтобы невосстановленных в сроки территорий после работ на коммуникациях в Краснодаре не было. И выполнены они должны быть качественно, чтобы не доставлять неудобств как водителям, так и пешеходам»,— отметил заместитель главы краевой столицы Владимир Архипов.

Доля неблагоустроенных территорий после земляных работ также снизилась: с 16% в 2022 году до 7,1% в 2024 году. Департамент транспорта совместно с департаментом городского хозяйства и ТЭК контролируют работу подрядчиков и проводят регулярные проверки частного сектора для выявления нарушений благоустройства.

Особое внимание специалисты уделяют качеству выполнения работ и соблюдению технологий. Для проверки уплотнения оснований и асфальтобетонных покрытий привлекается дорожная лаборатория.

Нурий Бзасежев