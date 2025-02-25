Татарстанское УФАС возбудило дело в отношении Гильдии арбитражных управляющих

УФАС по Татарстану возбудило дело в отношении Гильдии арбитражных управляющих. Поводом для этого послужило подозрение в незаконной координации деятельности членов организации, что нарушает принципы свободной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского УФАС.

По данным ведомства, внутренние нормативные документы организации содержат строгие ограничения, запрещающие арбитражным управляющим сотрудничать с компаниями, не имеющими аккредитации в гильдии.

Членам саморегулируемых организаций категорически запрещено заключать договоры с другими участниками рынка, не входящими в состав организации. За несоблюдение этого правила предусмотрена дисциплинарная ответственность, в том числе в виде штрафа.

Действующее законодательство предоставляет арбитражным управляющим право самостоятельно выбирать партнеров для работы, включая оценщиков, операторов электронных торговых площадок и организаторов торгов.

Основная задача гильдии — контроль за профессиональной деятельностью ее участников. Однако организация не имеет права устанавливать дискриминационные условия для других игроков рынка.

«Такие действия создают ситуацию, при которой гильдия получает возможность влиять на рыночные условия и ограничивать конкуренцию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что УФАС по Татарстану оштрафовало ООО «Агроторг», которому принадлежит торговая сеть «Пятерочка», на 400 тыс. руб. за незаконную рекламную рассылку о новом сервисе лояльности.

Артём Дергунов