Росреестр предупредил о мошенничестве с оплатой «госпошлин»

Управление Росреестра по Москве выявило новую схему мошенничества, в которой злоумышленники под видом сотрудников ведомства просят оплатить госпошлину. Там напомнили, что Росреестр не делает рассылок в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Злоумышленники под видом сотрудников или некой автоматической службы Росреестра направляют гражданам ссылки на оплату госпошлины за проведение учетно-регистрационных действий… Перейдя по такой ссылке, гражданин рискует передать свои личные данные мошенникам или заразить устройство вредоносным ПО»,— сообщило московское управление Росреестра (цитата по «Интерфаксу»).

Замруководитель управления Евгений Дмитриев сказал, что сотрудники Росреестра никогда не пишут в мессенджеры и не направляют через них ссылки на оплату. Подобные сообщения он рекомендовал игнорировать или блокировать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перемены на линии фрода».