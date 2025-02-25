Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о тех, кто вошел в список портала Artprice.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Снова обращаюсь к итогам сезона 2023-2024, по версии сайта Artprice. Давайте глянем на рейтинг продаж Ultra-Contemporary Artists. Внимательный просмотр списка «топ-100» дает понять, что к таковым устроители относят авторов, родившихся в 1983-м и позже, то есть тех, кому 42 года и меньше. Так себе ограничение, как мне кажется, но принимаем.

Большинство здесь — представители США и Китая. Есть художники с экзотическим с художественной точки зрения происхождением: Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Чехия, Кот-д`Ивуар, Сенегал, Перу, Таиланд, Индонезия, Индия, Пакистан...

На десятой позиции — Мохаммед Сами из Ирака с общим объемом продаж в $2,977 млн. На девятой — Эва Юшкевич из Польши с продажами на $3,218 млн. Оба — 1984 года рождения. На восьмой и седьмой строчках — американцы: Кристина Куарлес (1985 г.р.) с продажами на $3,235 млн и Исси Вуд (1993 г.р.) с объемом в $3,242 млн. На шестой — китаянка Чен Фей (1983 г.р.), продавшая на $4,225 млн.

Первую пятерку составляют исключительно представители англосаксонской культуры и один канадец. Это покойный Мэттью Вонг (1994-2019 гг.). В прошлом сезоне предлагались 10 его лотов, который в целом достигли суммы $8,327 млн, при этом самый дорогой ушел за $4,16 млн. На четвертом и пятом — представители США. Эвери Сингер, 1987 года рождения. Семь лотов за $6,18 млн. И Лои Холлоуэлл, 1983 года рождения — 17 лотов получили $4,277 млн. Кстати, в десятке абсолютно доминируют женщины-художницы. Они на первых двух позициях. Вторая — американка Люси Булл, родившаяся в 1990 году. Она продала 14 своих картин на сумму $9,438 млн. Самая дорогая ее картина стоила $1,815 млн.

Ну а абсолютный лидер — британка нигерийского происхождения Жаде Фадоджутими. 22 лота принесли $14,031,602 млн. При этом самая дорогая работа Жаде продана за $1,985 млн.

Дмитрий Буткевич