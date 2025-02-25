Жительницу ЯНАО будут судить за избиение пристава

Жительницу Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) начнут судить за избиение судебного пристава. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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По версии следствия, инцидент произошел 23 декабря 2024 года. «Участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня. В ответ на законные действия судебного пристава женщина нанесла ему два удара руками в область туловища», — говорится в сообщении СК.

Подчеркивается, что по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, а материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале февраля суд приговорил свердловчанина к четырем годам колонии строгого режима за то, что он ударил полицейского в область головы, когда тот пытался пресечь его противоправные действия.

Мария Шараева