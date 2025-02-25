В Ростове до сих пор нет разметки на транспортной полосе по проспекту Ленина

В Ростове до сих пор не нанесли специальную разметку на выделенную под общественный транспорт полосу. Сделать этот участок местные власти обещали до конца 2024 года, но мешают морозы. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на директора департамента автомобильных дорог и ОДД Дениса Водопьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Организация выделенной полосы — это целый комплекс мер, от моделирования до нанесения разметки, появления знаков. Но информация о введении актуальна», — объяснил господин Водопьянов во время встречи с жителями Октябрьского района города.

Данный участок находится на проезжей пр. Ленина. Выделенную полосу от ул. Новаторов до пер. Ашхабадского смогут нанести теперь только после потепления. Стоимость работ оценивается в 400 тыс. руб.

Всего в 2025 году планируется организовать в Ростове пять выделенных полос для общественного транспорта.

Николай Аксенов