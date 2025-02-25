Мэрия Краснодара опубликовала афишу масленичных мероприятий

В понедельник, 24 февраля, в России началась масленичная неделя. Администрация Краснодара опубликовала афишу мероприятий по случаю празднования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Жителям и гостям города предложат насыщенную программу, которая включает мастер-классы от народных умельцев, народные игры для всех возрастов, концерты, выставки творческих работ. На Пушкинской площади работает музыкально-гастрономический фестиваль "Русская масленица" с конкурсами, ярмаркой, аттракционами и концертной программой»,— рассказали в мэрии.

В течение недели в городе планируется проведение различных выставок, мероприятий, мастер-классов. Основная программа пройдет в выходные 1 и 2 марта. В субботу концерты, спортивно-игровые программы, конкурсы пройдут на Пушкинской площади. Так, в частности, в 16:00 начнется концерт от театра народной песни «МедаВуха», а в 18:00 — интерактивная программа и конкурсы от ведущего Никиты Омича и DJ Илья Мыс.

В воскресенье в 11:00 на Пушкинской площади откроется большое театральное шоу «Проводы русской зимы». В 14:00 желающие смогут посетить мастер-класс по фланкировке от школы «Корогод». Спустя час начнется концерт ансамбля казачьей песни «Родня», а в 17:00 — концертная программа кавер-группы SODA BAND. В 18:00 запланировано интерактивное шоу «Снежки по-южному», а спустя полчаса — специальная программа от шоу-театра огня «Адреналин».

Полная программа мероприятий опубликована на сайте администрации Краснодара.

Вячеслав Рыжков