К 8 марта в Ростовской области синоптики обещают потепление до +10

Постепенное прогревание воздуха до отметки в +10 градусов ожидается на территории всей Ростовской области к 8 марта. Об этом сообщает климатолог Александр Иошпа на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Погода в первой половине марта в Ростовской области будет непостоянной — все из-за влияния сибирского антициклона», — сказал Александр Иошпа.

А вот вторая половина марта будет менее теплой. После 10-11 числа циклоны могут принести в регион интенсивные снег с дождем и резкое снижение температуры.

Николай Аксенов