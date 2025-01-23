Более 350 вагонов электричек отмыли от граффити на Октябрьской железной дороге

По итогам прошедшего года на Октябрьской железной дороге отмыли от незаконного граффити 354 вагона пригородных электропоездов. Из них можно составить 44 поезда в восьми-вагонном исполнении, отметили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЗТП Фото: Пресс-служба СЗТП

Ущерб от действий вандалов в компании оценили в сумму более 1,5 млн рублей. Помимо несанкционированных рисунков на железной дороге также фиксировались случаи повреждения линз светофоров, сидений и дверей пассажирских поездов. Помимо этого, специалистам пришлось менять стекла вагонов, разбитые камнями.

На Октябрьской железной дороге напоминают, что повреждение и уничтожение объектов транспортной инфраструктуры является преступлением и влечет за собой административную, а также уголовную ответственность по статьям УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге будут судить троих молодых людей, разрисовавших граффити вагоны трамваев. Им вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм на общественном транспорте, группой лиц).

Андрей Цедрик