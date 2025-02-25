На Ставрополье мошенники выманили у местных жителей 35 млн рублей

За последнюю неделю на Ставрополье мошенники выманили у местных жителей 35 млн руб., сообщает краевое ГУ МВД. Изобретательностью обмана аферисты не отличаются. Также как и в других регионах страны основной вид жульничества происходит через телефон и интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя местная жительница.

«По словам женщины, она увидела на одном из сайтов предложение о надбавке к пенсионным выплатам и, следуя инструкции, начала регистрацию в специальном приложении. После с ней связался мужчина, и под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил выполнить денежные переводы на различные счета. Она послушалась»,— сказано в сообщении полиции.

Общая сумма причиненного пенсионерке ущерба составила более 900 тысяч рублей. Теперь злоумышленника разыскивают оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Николай Аксенов