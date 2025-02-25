Курс биткойна рухнул до $88 тысяч

Биткойн в ходе торгов на бирже Binance впервые с 13 января опустился ниже $90 тыс. В 10:35 мск стоимость криптовалюты достигла минимума с 11 января — $88,3 тыс.

К 12:00 биткойн замедлил падение. Его стоимость на бирже оценивается в $89,4 тыс. (–6,45%). В начале дня цена криптовалюты превышала $95,6 тыс.

20 января цена биткойна достигла рекордных $109,5 тыс. Падение криптовалюты началось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по поводу пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, которые тот сделал в начале февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины налегли на криптовалюту».