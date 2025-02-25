Следователи Карачаево-Черкесии взяли на контроль расследование ДТП, в котором погибли 6 человек

Зеленчукским межрайонным следственным отделом начата процессуальная проверка по факту ДТП, которое унесло жизни 6 человек, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Следователями отдела проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в официальном заявлении.

ДТП произошло 24 февраля 2025 года на 265-м км автомобильной дороги «Майкоп-Карачаевск». В результате шестеро человек, включая водителей, погибли на месте. Один пострадавший доставлен с травмами в медицинское учреждение.

Николай Аксенов