Ученые рассказали о некогда бывших на Марсе шикарных пляжах

Миллионы лет назад на Марсе существовали океаны с широкими песчаными пляжами. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные, переданные китайским марсоходом «Чжужун». Исследование опубликовано в американском научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Чжужун», отправленный на Марс в 2021 году, в течение года собирал данные с поверхности планеты в районе равнины Утопия, и анализировал с помощью георадара состав и структуру грунта на глубину до 100 м. Полученные данные говорят о том, что под поверхностью Марса каменистые породы залегают слоями подобно тому, как они располагаются на Земле у океанских берегов, где волны создают особый рисунок подземных слоев грунта. Эти слои, как и на Земле, имеют уклон под определенным углом в сторону океана. Ширина изученного марсоходом пляжа достигает 1,3 км.

По словам ученых, «картина довольно простая, но она говорит, что тут должны были быть приливы и отливы, должны были быть волны, и должны была быть река, которая несет осадочные породы, и все это должно было быть активным в течение очень продолжительного периода времени».

Алена Миклашевская