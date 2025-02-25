На Дону на семь новых машин пополнится автопарк у лесных инспекторов

В Ростовской области государственные лесные инспекторы получат семь новых автомобилей для улучшения патрулирования лесных территорий. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На обновление автопарка из федерального бюджета выделят почти 15 млн руб. Поставка машин запланирована на 25 марта 2025 года.

Уточняется, что новые автомобили помогут усилить контроль за состоянием лесов — своевременно выявлять и тушить лесные пожары, а также оперативно реагировать на нарушения и предотвращать незаконные вырубки.

Снежана Стодольская