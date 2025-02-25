В Оренбурге перенесенная «Лыжня России» пройдет 1 марта

В Оренбурге 1 марта пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Мероприятие изначально собирались провести 8 февраля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Оренбурге соревнование пройдет 1 марта на Большой поляне в Зауральной роще. Торжественное открытие состоится в 11:30 (MSK+2).

В этот же «Лыжня России» пройдет в Новотроицке, Светлинском, Первомайском, Курманаевском и Новоорском районах. В Орске мероприятие перенесено на 15 марта.

Андрей Сазонов