В Екатеринбург привезли 500 попугаев из Кыргызстана

Из Кыргызстана в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге доставили 500 попугаев, сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Среди них 300 волнистых попугаев, по 100 корелл и неразлучников, также с ними привезли 50 амадинов — птиц, похожих на канареек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Птиц привезли в одноразовых специальных транспортировочных клетках, ящики сопровождались ветеринарными документами, согласно которым у них нет орнитоза, гриппа, сальмонеллеза и болезни Ньюкасла. При выполнении контрольно-надзорных мероприятий по ввозу нарушений не обнаружено.

Напомним, в ноябре в Екатеринбург из Кыргызстана доставили 650 попугаев, общий вес которых составил 80 кг. Они были отправлены в зоомагазин.

Ирина Пичурина