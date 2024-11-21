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В Екатеринбург доставили 650 попугаев из Киргизии

В Екатеринбург из Киргизии доставили 650 попугаев, общий вес которых составил 80 кг. Живой груз приняли в аэропорту «Кольцово», сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

Из Киргизии в Екатеринбург доставили 650 попугаев

Из Киргизии в Екатеринбург доставили 650 попугаев

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из Киргизии в Екатеринбург доставили 650 попугаев

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, самолетом доставили 400 волнистых попугаев, 100 корелл, 50 неразлучников, 70 амадин, 20 кенаров и 10 ожереловых. Температура, которая поддерживалась в багажном отсеке воздушного судна, составляла около 23°С.

«Птицы отправились сразу в конечный пункт — зоомагазин в Екатеринбурге. Согласно документам, попугаи прошли ветеринарный осмотр и абсолютно здоровы»,— добавили в УТУ.

Анастасия Таначева

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