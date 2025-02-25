Кузбасс может получит квоту в 20 млн т для отправки угля на Запад

Угледобывающие компании Кузбасса могут получить квоту в 20 млн т для увеличения экспорта угля в западном направлении. Поставки планируется направить через порты европейской части России. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Минэнерго РФ, сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Илья Середюк. В настоящее время вывоз угля ведется без квотирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам прошлого года добыча угля в Кемеровской области снизилась на 7,3% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в 2024 году сократился объем вывоза угля из Кузбасса на 8,9%, до 173,9 млн т, экспорт упал на 10,4%, до 102 млн т. Отгрузка сырья в западном направлении за год снизилась на 20,8%, до 48,4 млн т, в восточном направлении выросла на 2%, до 53,6 млн т.

В конце прошлого года Илья Середюк заявил, что угольные компании Кузбасса столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат и ограничениями на экспорт. Тогда же он предложил ввести мораторий на рост железнодорожных тарифов на транспортировку угля и госрегулирование цен на перевалку угольной продукции в портах.

В октябре 2024 года, как писал «Ъ», ОАО «РЖД» предложило президенту Владимиру Путину не продлевать соглашение о вывозе угля на восток с добывающими регионами. При этом исключение может быть сделано для Кузбасса в том случае, если установить квоту в объеме 55,3 млн т для всех грузов, включая угольные.

Александра Стрелкова