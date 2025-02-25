Зарастание ярославских сельхозземель контролируют по космоснимкам

Инспектор Россельхознадзора после наблюдения за земельным участком в Ярославской области по космоснимкам выдал его правообладателям предостережения о недопустимости зарастания земель. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям

В январе 2025 года инспектор управления наблюдал за участком сельскохозяйственного назначения площадью 15,1 гектаров в деревне Лосниково Переславского округа. Он использовал информационные системы ПКК Росреестр, АИС «ЗемРесурс76», ИС «gis 76», Геоинформационный портал НСПД, ЕФИС СЗН и сведения из ЕГРН.

«На космоснимках просматривается как хаотичное, так и куртинное зарастание земельного участка древесно-кустарниковой растительностью. Залесенность и закустаренность составляет около 50 % площади земельного участка. Признаки использования земельного участка в сельскохозяйственном производстве отсутствуют»,— сообщили в управлении по итогам наблюдения.

В итоге правообладателям предложили очистить участок от растительности. Напомним, что в регионе в 2024 году проводилась работа по инвентаризации всех земель сельхозназначения, заброшенные участки выявляли в том числе с использованием беспилотников. В правительстве области сообщали, что, если территория содержится не должным образом, ее изымут и реализуют на торгах.

Алла Чижова