В Самарской области вступил в силу приговор членам ОПС, пытавшихся сбыть 8 кг наркотиков

Оставлен в силе приговор восьми жителям Самарской области, создавшим организованное преступное сообщество для сбыта наркотиков. Решение вступило в силу. Постановление вынес Апелляционный военный суд в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Канал сбыта наркотиков в Самарском регионе выявило УФСБ РФ по Центральному военному округу. Силовики установили, что в конце 2018 года один из осужденных зарегистрировал интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропных препаратов. Он разместил на странице площадки в открытом доступе сообщение, в котором предложил желающим за вознаграждение производить, перевозить, хранить и продавать запрещенные вещества.

В итоге к преступной деятельности подключились еще семь человек. В декабре 2019 года сотрудники военной контрразведки совместно с Управлением наркоконтроля УМВД РФ по Самарской области задержали членов ОПС с поличным.

У них изъяли 7,5 кг мефедрона и полкило каннабиса. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Все восемь фигурантов уголовного дела были признаны виновными и получили от пяти до 19 лет колонии строгого режима.

Георгий Портнов