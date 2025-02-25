ФД «Неометрия» (входит в Alias Group) победил в конкурсе «Клуба строителей Сколково» в номинации «Девелопер года: Жилищное строительство (ЮФО)»

«Клуб строителей Сколково» подвел итоги конкурса среди лучших компаний в строительной отрасли. Девелопером года организаторы называли ФД «Неометрия», ключевой актив холдинга Alias Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по развитию Alias Group Виктория Костикова

Директор по развитию Alias Group Виктория Костикова



Торжественное мероприятие состоялось в ресторане Modus и объединило топовых игроков рынка и ведущих представителей строительной индустрии. В номинации «Девелопер года: Жилищное строительство (Южный федеральный округ)» победу одержал федеральный девелопер «Неометрия», входящий в состав холдинга Alias Group. От имени компании, награду получила директор по развитию Alias Group Виктория Костикова.

«Неометрия» является ключевым активом Alias Group и ведет свою успешную деятельность на рынке ЮФО вот уже почти 15 лет. За это время девелопером сдано уже 50 объектов, еще 14 находятся на этапе реализации и 10 на запуске. Для нас важно создавать самодостаточные проекты, которые будут дополнять собой городские территории и формировать максимально благоприятные условия для жизни. Награда от «Клуба Строителей Сколково» подтверждает нашу экспертизу в отрасли и дает высокую оценку масштабу проделанной работы»,— отметила директор по развитию Alias Group Виктория Костикова.

Федеральный девелопер «Неометрия» стабильно входит в ТОП-10 строительных компаний Краснодарского края по объему текущего строительства, а также является застройщиком №1 на Черноморском побережье. Также «Неометрия» является одним из лидеров рынка Краснодарского края по внедрению ИТ-технологий. Через год после внедрения цифровых решений в проектирование и строительство, компании удалось значительно сократить сроки реализации проектов, что положительно сказалось на их экономике, а также финансовых показателях.

Проекты ФД «Неометрия» ежегодно становятся победителями и финалистами престижных национальных премий и отраслевых конкурсов — Urban, ТОП ЖК, CREDO, Reпутация и других. Объекты, которые возводит «Неометрия», сертифицированы ЕРЗ.РФ с присвоением классов «Умных многоквартирных домов». Компания является системообразующим предприятием Краснодарского края и уже планирует выход на рынок Москвы.

«Могу отметить, что за победами в представленных номинациях стоит большая работа коллективов всех компаний. Партнеры «Клуба строителей Сколково» не просто строят здания или сооружения. Они строят дома, где живут мечты, офисы, где реализуются идеи, города, которые становятся лучше и комфортнее»,— подчеркнул Президент «Клуба строителей Сколково», управляющий собственник ГК КТБ Артем Давидюк.

https://neometria.ru/