В Уфе экс-инспектор ГИБДД обвиняется в превышении должностных полномочий

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего старшего инспектора ГИБДД, который обвиняется в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Дело возбуждено в том числе и по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года фигурант уголовного дела, получая сведения о дорожно-транспортных происшествиях на территории Уфимского района, сообщал о них знакомому аварийному комиссару за вознаграждение.

Кроме того, в 2023-2024 годы обвиняемый, незаконно освободил пятерых административно арестованных человек.

Полицейский был задержан сотрудниками службы собственной безопасности МВД по Башкирии. Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова