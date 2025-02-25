В Екатеринбурге отменили рейс S7 Airlines в Новосибирск

В аэропорту Кольцово 25 февраля авиакомпания S7 Airlines отменила рейс S7-5018, который должен был отправиться по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По расписанию самолет должен был вылететь в 15:20, однако всех 78 пассажиров уведомили о пересадке на рейс S7-5020, который отправится в 21:15. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе из-за введенного плана «Ковер» в аэропорту Казани задержали рейс «ЮВТ Аэро» Казань — Калуга — Екатеринбург, а самолет в обратном направлении был отменен по решению перевозчика.

Ирина Пичурина