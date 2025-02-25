Ученые РАН заявили о росте загрязнения дна Керченского пролива

Ученые Морского гидрофизического института РАН обнаружили значительное увеличение илистых отложений в Керченском проливе, что привело к интенсивному накоплению тяжелых металлов и радионуклидов в донных породах. Научные данные показали, что с 1975 года происходит активное заиливание западной части водоема, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

За период 2008–2020 годов доля илистой фракции в поверхностном слое отложений увеличилась в четыре раза. По состоянию на 2020 год донные отложения пролива состоят на 47% из мелкого песка, 44% ила и 9% крупных частиц. В юго-западной части Керченского пролива и западной части Таманского залива доля песчано-илистого материала достигает 61 и 72% соответственно.

«Общее количество вещества, поступающего в донные отложения, увеличилось с середины 1990-х годов до 2020 года в 1,4 раза»,— отметил старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрий Кременчуцкий.

В зонах интенсивного заиливания ученые зафиксировали повышенное содержание органического углерода, тяжелых металлов (медь, железо, никель, ванадий, цинк, мышьяк) и радиоактивного изотопа калий-40. По данным исследователей, мелкие частицы ила эффективнее поглощают примеси из морской воды из-за большей удельной поверхности.

Исследование проводилось в рамках государственного задания института и гранта Российского научного фонда группой ученых: Константином Гуровым, Дмитрием Кременчуцким, Екатериной Котельянец и Анной Журавлевой.

Нурий Бзасежев