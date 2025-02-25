Определен новый депутат облдумы от «Новых людей»

Депутатом Ярославской областной думы от партии «Новые люди» станет Дмитрий Гордеев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила депутат ГД РФ от партии Анна Скрозникова.

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Мандат освободился после того, как депутат Ярослав Шилов сложил полномочия в связи с назначением исполняющим обязанности главы Борисоглебского района.

Дмитрий Гордеев на выборах в облдуму 2023 года был в одной территориальной группе вместе с Ярославом Шиловым и имел право на мандат по закону. Отказываться от депутатской должности он не стал.

«Дмитрий Гордеев в партии с 2023 года, человек проверенный, надежный, выдвигался в облдуму и муниципалитет от партии»,— сказала Анна Скрозникова.

Дмитрия Гордееву 40 лет, он работает начальником автоматного производства тутаевского АО «Метиз». Будет ли он переходить на постоянную работу в думу, пока неизвестно.

Антон Голицын