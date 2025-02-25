Росприроднадзор призвал администрацию Саратова убрать захоронение отходов

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провело выездную проверку и обнаружило организованную при вывозе отходов с предмостовой площади Саратова несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты управления выяснили, что на некоторых участках, госсобственность на которые не разграничена, производится захоронение отходов с использованием трактора и грузовой техники. В Росприроднадзоре указали на причинение вреда почвам.

По данным управления, ответственным правообладателем земельных участков является администрация Саратова. Надзорное ведомство обязало местные власти устранить выявленные нарушения и обеспечить проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня в 30-дневный срок.

Павел Фролов