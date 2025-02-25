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В Саратове ОПОРА РОССИИ приглашает предпринимателей на Форум самопрезентации

Мероприятие пройдет 27 февраля

Каждому участнику будет выделено 15 минут, чтобы представить себя, свой бизнес и свои продукты.

«Другие члены ОПОРЫ узнают о вас, а вы о них. Будет создан буклет и сайт с визитками участников», - говорят организаторы.

Форум пройдет в «Точке кипения» Вавиловского университета на Театральной площади, 1б.

Время проведения: с 10 до 18.

Вход свободный.

16+

СРО «ОПОРА РОССИИ», ИНН 6450064742

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