МЧС объявило штормовое предупреждение на Кубани из-за снегопада

МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий 25 февраля. По прогнозам синоптиков, с 10:00 до конца дня в регионе ожидается сильный снегопад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Толщина отложений мокрого снега на проводах и деревьях может достигнуть 50–70 мм. Данная отметка превышает критерии опасного явления.

Спасатели призывают местных жителей соблюдать меры предосторожности. В случае обрыва проводов рекомендовано незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Кроме того, гражданам советуют держаться подальше от стен зданий, рекламных конструкций и деревьев из-за угрозы их падения при сильном ветре.

Также спасатели настоятельно рекомендуют надевать теплую водонепроницаемую одежду и обувь с нескользящей подошвой. Жителям необходимо быть готовыми к вероятным перебоям в подаче электричества, воды, отопления и газа.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам: 112, 101, 01 или 8 (861) 268-64-40.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 25 февраля синоптики прогнозируют похолодание до -18 градусов. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Нурий Бзасежев