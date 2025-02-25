На Кубани прогнозируют метели и похолодание до -18 градусов

В Краснодарском крае 25 февраля синоптики прогнозируют похолодание до -18 градусов. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Западный ветер достигнет скорости 5–10 м/с с порывами до 12–14 м/с. В юго-восточных районах и горной местности порывы усилятся до 15–18 м/с.

Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. В горных районах днем похолодает до -8...-13 градусов.

На черноморском побережье прогнозируют переменную облачность и снегопад. В Туапсинском районе ожидается сильный снегопад с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный 6–11 м/с с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае синоптики отметили самый холодный февраль за последние 13 лет. По информации экспертов, последний раз такие низкие температуры наблюдались в регионе в 2012 году.

Нурий Бзасежев