Ставку за один процессинговый центр букмекеров в Удмуртии увеличили втрое

Налоговую ставку за один процессинговый центр, где букмекерские конторы ведут учет интерактивных ставок, увеличили в Удмуртии втрое, с 3 до 10 млн руб. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 47 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Это сделано с целью приведения местного налогового законодательства в соответствии с федеральным, следует из пояснительной записки. Изменения внесли в республиканский закон «О ставках налога на игорный бизнес» (№ 48-РЗ).

Напомним, налог на процессинговые центры был увеличен в рамках налоговой реформы. По данным Минфина, поправки были разработаны с учетом предложений «парламента и бизнеса». Претензии к нововведениям возникли как у некоторых букмекеров, так и у депутатов — в частности, те ранее предлагали повысить налоги для всего игорного бизнеса, включая владельцев игровых автоматов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ставкой ставку вышибают»