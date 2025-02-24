Ставку за один процессинговый центр букмекеров в Удмуртии увеличат до 10 млн

Налоговую ставку за один процессинговый центр, где букмекерские конторы ведут учет интерактивных ставок, предложили увеличить в Удмуртии втрое, с 3 до 10 млн руб. Копия соответствующего законопроекта опубликована на сайте Госсовета республики, документ рассмотрят на сессии 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из пояснительной записки следует, что изменения необходимы с целью приведения местного налогового законодательства в соответствии с федеральным. Их вносят в республиканский закон «О ставках налога на игорный бизнес» (№ 48-РЗ).

Напомним, налог на процессинговые центры был увеличен в рамках налоговой реформы. По данным Минфина, поправки были разработаны с учетом предложений «парламента и бизнеса». Претензии к нововведениям возникли как у некоторых букмекеров, так и у депутатов — в частности, те ранее предлагали повысить налоги для всего игорного бизнеса, включая владельцев игровых автоматов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ставкой ставку вышибают».