В Пензе прокуратура добилась косметического ремонта подъезда жилого дома

В Пензе ООО «Управляющая компания 24/7» выполнило косметический ремонт подъезда многоквартирного жилого дома после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, прокуратура Октябрьского района Пензы в ходе проверки по обращению жительницы областного центра выявила многочисленные повреждения на стенах подъезда многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Кулибина. Там можно было наблюдать отслоение штукатурного и окрасочного слоя.

Выяснилось, что в позапрошлом году ООО «Управляющая компания 24/7» приняла этот дом в управление. С того времени она не принимала меры по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений МКД.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление руководителю УК. В итоге ее работники выполнили косметический ремонт подъезда. Виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов