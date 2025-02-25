Суд взыскал 1 млн рублей с экс-главы санатория в Зауралье за присвоение жилья

Мишкинский районный суд Курганской области взыскал с бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Детский санаторий “Космос”» более 1 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного в результате коррупционного преступления. Исковое заявление направила районная прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Бывший директор санатория «Космос» приговором Мишкинского суда признана виновной в присвоении государственного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Установлено, что руководитель, не имея законных оснований, сначала передала местной жительнице принадлежавшее санаторию жилое помещение, а затем обратила его в свою собственность. Ущерб госучреждению превысил 1 млн руб.

Исполнение решения суда контролирует прокуратура Мишкинского района.