Родственники участников СВО под опекой получили право бесплатной юрпомощи в УР

В Удмуртии расширили право на бесплатную юридическую помощь для несовершеннолетних детей участников СВО, находившихся под опекой или попечительством, а также для недееспособных или ограниченно дееспособных членов семей таких военнослужащих, которые находятся или находились под его попечительством. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 50 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, изменения внесли для обеспечения социальных гарантий в равном и справедливом объеме для указанных категорий «в связи с исключительной важностью задач, выполняемых участниками СВО». Сейчас среди прочих на такое право могут рассчитывать сами военнослужащие и ряд других категорий членов их семей.