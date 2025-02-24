Члены семей участников СВО под опекой получат право бесплатной юрпомощи в УР

В Удмуртии расширят право на бесплатную юридическую помощь для несовершеннолетних детей участников СВО, находившихся под опекой или попечительством. Кроме того, норму предлагается расширить на недееспособных или ограниченно дееспособных членов семей таких военнослужащих, которые находятся или находились под его попечительством. Копия соответствующего законопроекта опубликована на сайте Госсовета республики, документ рассмотрят на сессии 25 февраля.

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«В связи с исключительной важностью задач, выполняемых участниками СВО, распространение указанной меры поддержки на лиц названной категории обеспечит им социальную гарантию в равном и справедливом объеме по отношению к иным ее получателям»,— следует из копии пояснительной записки.

Для этого предлагается прописать соответствующие нормы, определяющие круг членов семьи граждан, в региональный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» (№ 70-РЗ). Сейчас среди прочих на такое право могут рассчитывать сами участники СВО и ряд других категорий членов их семей.