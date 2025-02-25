Уфимский университет создаст компьютерную игру с дивами и злыми духами

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) разрабатывает компьютерную игру Heart of Ural («Сердце Урала») по мотивам башкирского эпоса, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Ее планируют выпустить в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Интерактивная этно-игра познакомит участников с мифологией и природными памятниками республики. В игре будут представлены как реальные места — заповедник Шульган-Таш, — так и мифические — волшебный дворец вещей птицы Самрау.

По сюжету главная героиня, башкирская девушка, путешествует по мифам и легендам страны, в том числе по легенде о герое башкирского эпоса Урал-батыре. В игре может участвовать много геймеров. Им необходимо выполнить задания и пройти квесты, во время которых «сделать сложный моральный выбор», отмечается в релизе.

Игра будет сопровождаться башкирскими народными мелодиями в современной аранжировке. Планируется сделать три игровых локации с четырьмя уровнями в каждой — в подземном, земном и небесном мирах. Игроки будут сражаться с дивами и злыми духами.

В реализации проекта участвуют студенты. Авторы выбрали стилистику популярной игры Undertale. По мнению разработчиков, для успеха важна не фотореалистичная графика, а «душа» игры.

Майя Иванова