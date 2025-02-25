До 1 апреля в Татарстане вручат все медали к 80-летию Победы

Все юбилейные медали к 80-летию Великой Победы будут вручены ветеранам Татарстана до 1 апреля 2025 года. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании в Кабмине Татарстана.

Также в муниципалитетах республики и в городских округах по поручению президента России Владимира Путина проводится работа по присвоению звания «почетный гражданин» всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Татарстане.

Ранее на заседании республиканских организационных комитетов по проведению Года защитника Отечества Лейла Фазлеева сообщила, что юбилейные медали «80 лет Великой Победы» предстоит вручить 7839 ветеранам. На сегодняшний день уже вручены 2795 медалей.

Татарстанские ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, также получат единовременную денежную выплату 50 тыс. руб.

Дарья Сайфиева