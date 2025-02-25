В ДТП на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» погиб один человек

В Грачевском округе на 550 километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в результате встречного столкновения погиб человек. По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновением с автомобилем «ВАЗ-2107». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В результате аварии 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» скончался до момента прибытия скорой медицинской помощи. 45-летний водитель автомобиля «БМВ» доставлен в Грачевскую больницу для проведения осмотра», — говорится в сообщении.

На месте работают наряды ДПС и следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов