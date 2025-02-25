«Красная звезда» взошла над «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в рамках 58-го тура КХЛ со счетом 2:5 проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». Хет-трик в составе гостей оформил канадец Тайлер Граовац.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Подопечные Сергея Зубова открыли счет на 17-й минуте. Передачу Джесси Грэма замкнул Игорь Швырев. В первом периоде сочинцы нанесли 15 бросков в створ ворот гостей. Но голкипер китайского клуба Патрик Рибар в остальных опасных моментах спасал свою команду.

В перерыве наставник «Куньлуня» Михаил Кравец наверняка подобрал нужные слова для своих подопечных, и его команда перехватила инициативу. На 25-й минуте отличился Тайлер Граовац и сравнял счет. Затем «красные звезды» провели еще одну результативную атаку, и после точного броска Кайла Рау вышли вперед. «Куньлунь Ред Стар» продолжил набирать обороты, усилил натиск на ворота «Сочи», и спустя четыре минуты Александр Шаров забил третий гол сопернику. На 39-й минуте Александр Хохлачев помог «леопардам» сократить отставание в счете. Второй отрезок матча совсем не заладился у сочинцев. 18:3 – такая статистика бросков в створ в пользу китайского клуба.

Третий период прошел с небольшим преимуществом «Куньлуня Ред Стар». Точку в матче поставил Тайлер Граовац. Канадский нападающий отличился еще два раза и оформил хет-трик. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:5.

После 58 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 2-го марта на родном льду с «Авангардом».

Евгений Леонтьев