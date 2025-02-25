Двух новосибирцев задержали за мошенничество с вызовом такси на 3,5 млн рублей

В Новосибирской области задержаны двое местных жителей по подозрению в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) при оплате такси. Суммарный ущерб от их действий превысил 3,5 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии правоохранителей, с января 2023-го по ноябрь 2024 года фигуранты дела с помощью специального приложения смогли обойти систему защиты агрегатора такси. Через мессенджер они приобрели данные водительских удостоверений и вносили их в базу.

Таким образом, было зарегистрировано более 50 аккаунтов. После чего мошенники формировали заказы и фиктивно делали отметки об их исполнении.

Агрегатор получал информацию о завершении поездки и высылал деньги якобы водителю за выполненный заказ. В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела силовики изъяли 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты.

Александра Стрелкова