В Челябинске осуждены три организатора канала незаконной миграции

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в организации канала незаконной миграции иностранных граждан, который в апреле 2024 года пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Все фигуранты признаны виновными и осуждены на два года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. каждый, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Суд и следствие установили, что сообщники «с целью извлечения дохода» искали иностранцев и заключали с ними фиктивные трудовые договоры, якобы устраивая на работу в коммерческую структуру. Иностранные граждане таким образом легализовались и продлевали сроки пребывания в России. Всего в 2022-2023 годах челябинцы легализовали не менее 20 иностранцев.

Уголовное дело в отношении челябинца и двух горожанок по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация канала незаконной миграции иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору) возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ.

Осужденным челябинкам предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста штрафу 100 тыс. руб.