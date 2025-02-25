С начала СВО таможенники Сочи передали в зону боевых действий 29 автомобилей

С февраля 2022 года сочинские таможенники передали военным 29 транспортных средств, конфискованных по решению суда за нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер изъяли автомобиль Skoda Superb за нарушение сроков временного ввоза иностранных транспортных средств на российско-абхазской границе. По решению суда иномарка была обращена в собственность государства.

После оформления необходимой документации представители службы по Сочи Краснодарской таможни передали машину Министерству обороны РФ для нужд спецоперации.

«Ъ-Сочи» писал, что накануне Дня защитника Отечества сочинцы отправили более 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО. Военнослужащим передали продукты, одежду, средства личной гигиены и постельные принадлежности.

Мария Удовик