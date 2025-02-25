Пресечена доставка запрещенных предметов в ИК-3 Новокуйбышевска

Сотрудники исправительной колонии № 3, находящейся в Новокуйбышевске, пресекли попытку доставки на территорию учреждения технического оборудования, сотового телефона и комплектующих к нему. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Смартфон, блоки зарядного устройства, набор USB-кабелей, две пары проводных наушников, несколько переходников type-C, флеш-карта Micro SD и фитнес-браслет были спрятаны в консервные банки.

«Все предметы были тщательно скрыты, но благодаря внимательности сотрудников они были выявлены и изъяты»,— заявили в УФСИН.

По данному факту проводится проверка. Попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.

Алексей Алексеев