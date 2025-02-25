Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Ростову» на одну шайбу

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Ростову» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась 24 февраля в СРК «Айс-Арена» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Матч боевой, быстрый, обоюдоострый, со множеством моментов. Где-то хозяева, наверное, были чуть-чуть побыстрее, поддавливали, но всё-таки мы вели всю игру и в овертайме два момента 2 в 1: завершай игру победой с хорошим настроением – нет, отдали передачу в свои ворота и пропустили гол. Ребятам сказано: "надо брать ответственность на себя за команду, за всех, чтобы выигрывать, и доводить эту игру до победы". Едем домой, работаем дальше»,— заявил главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

По данным турнирной таблицы ВХЛ, «Ижсталь» находится на 31-й строчке рейтинга регулярного чемпионата. В активе команды — 42 очка. Следующий матч «сталеваров» состоится 28 февраля против тюменского хоккейного клуба «Рубин» в Ижевске. Команда из Тюмени занимает 3-ю строчку рейтинга.