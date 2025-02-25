Следователи устанавливают причину гибели на пожаре жителя Новороссийска

Причину пожара и гибели жителя села Убых Новороссийска устанавливают следователи. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным отделом по городу Новороссийску Следственного комитета Кубани организована доследственная проверка причины пожара в хозяйственной постройке в селе Убых на улице Пасечная 24 февраля 2025 года. После локализации возгорания в постройке было обнаружено тело 65-летнего местного жителя.

Пожарную службу на место возгорания вызвали соседи. Одна из предварительных версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, новороссийским следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, включая точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о ряде коммунальных аварий, в том числе на энергоносителях из-за увеличения потребления жителями города-героя электроэнергии. До 17:00 25 февраля в городе действует режим «Повышенная готовность». Аварийные бригады и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Алена Воробьева