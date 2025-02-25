Некомплект кадров в екатеринбургской полиции составляет 31%

Нехватка кадров в полиции Екатеринбурга составляет 31%. Об этом сообщил руководитель городского УМВД Виктор Позняк в ходе отчёта перед депутатами муниципальной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Колесников обратил внимание на нехватку сотрудников в отделе полиции №11. По его словам, именно участковые имеют возможность «работать на земле» и «знать в лицо» предполагаемых нарушителей закона.

Депутат Виталий Чачин (ЕР) высказал предложение о предоставлении участковым квартир в новых домах в качестве меры поддержки. Тимофей Жуков (ЕР) предложил проработать этот вопрос совместно с администрацией и вовлекать в помощь сотрудникам крупный бизнес, который работает в городе.

Напомним, в 2024 году глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что некомплект ППС составляет 88%, сотрудников уголовного розыска — 62%. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков сообщал, что общий некомплект личного состава свердловской полиции составляет 19,4% (3,8 тыс. человек).

Анна Капустина