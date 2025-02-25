СКР проверяет факт нарушения жилищных прав участника СВО в Оренбуржье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав участника специальной военной операции в Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее участник СВО обратился к Александру Бастрыкину. Он сообщил, что из-за паводка, который произошел в апреле 2024 года, его дом был признан подлежащим сносу. Взамен утраченного жилья ему был предоставлен жилищный сертификат, который позднее был аннулирован. В настоящее время участник СВО каким-либо жильем не обеспечен.

По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка.

Андрей Сазонов