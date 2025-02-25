Сочи возглавил топ направлений для занятий фитнесом

В феврале Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 12% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб.

Второе место занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 9% бронирований. Путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для занятий фитнесом замыкает Москва. Столица страны собрала 7% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял пятое место в топе популярных направлений для занятий фитнесом. В городе туристы пребывают в среднем две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Красная Поляна заняла седьмое место. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,4 тыс. руб.

Мария Удовик