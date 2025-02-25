В Челябинской области хотят создать систему дистанционного мониторинга паводков

В Челябинской области в этом году планируется открыть несколько автоматизированных постов мониторинга уровня воды на дамбах для контроля паводковой ситуации. В дальнейшем, с учетом опыта пилотного проекта, предполагается поэтапное создание комплексной автоматизированной системы в регионе, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Новая система будет включать сеть постов мониторинга уровня воды, осадкомеры и метеостанции, а также специализированное программное обеспечение. Разрабатывать проект планирует компания «Мегафон». С представителями организации идею обсудил губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул заинтересованность региона в подобном цифровом сервисе, «способном сделать жизнь южноуральцев более комфортной и безопасной».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», летом прошлого года в регионе произошло масштабное наводнение из-за большого количества дождей. В Челябинске в июле выпало 253% месячной нормы осадков, а в области за июнь-июль в среднем выпало 153% нормы. Затопило 1923 дома. На выплаты пострадавшим от паводка в регионе было направлено 3,5 млрд руб. В целом базовую материальную помощь в размере 20 тыс. руб. получили 42,6 тыс. человек.

Виталина Ярховска